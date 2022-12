SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tre uscite per la A.S. Sambenedettese Calcio, lasciano la squadra Luccarini, Acunzo e Bianchino. Di seguito il comunicato del club.

“La A.S. Sambenedettese comunica di aver raggiunto l’accordo per l’interruzione consensuale delle prestazioni sportive con Alessandro Luccarini, Diego Acunzo e Nicoló Bianchino. A tutti loro la società augura le migliori fortune professionali e personali per il futuro”.