ASCOLI PICENO – Calendario della Polizia di Stato 2023, le informazioni per ritiro ed acquisto. Segue la nota della Questura:

«La realizzazione del calendario 2023 della Polizia di Stato è stata affidata alla prospettiva interna di alcuni suoi appartenenti, valorizzandone in tal modo lo spirito identitario e valoriale. Le 12 tavole del Calendario fotografano l’impegno quotidiano della Polizia di Stato e sono un inno alle bellezze dell’Italia: le foto, infatti, sono state realizzate in giro per il bel paese catturando il lavoro dei poliziotti impreziosito dal patrimonio ambientale ed artistico d’Italia. Gli scatti fotografici che rappresentano l’attività ordinaria svolta dalle donne e dagli uomini della Polizia di Stato su tutto il territorio nazionale sono stati selezionati dal Maestro Gianni Berengo Gardin.

Anche per questa edizione è stato rinnovato l’impegno della Polizia di Stato al fianco del Comitato Italiano per l’Unicef, sostenendo con il ricavato delle vendite il progetto “Emergenza siccità Etiopia”; una quota, invece, sarà devoluta al Piano “Marco Valerio” del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato a favore dei figli minori dei poliziotti affetti da patologie gravi e croniche. Si procederà alla vendita dell’edizione da parete – al prezzo di € 8.00 – e di quella da tavolo – al prezzo di € 6.00 come di consueto presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Questura di Ascoli Piceno Info 0736-355676.

Il ritiro del calendario è possibile dalla data odierna presso lo stesso Ufficio per chi l’avesse invece prenotato in precedenza».