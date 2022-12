MONTEPRANDONE – Cambia il sistema di raccolta differenziata in due zone rurali più lontane dai centri urbani di Monteprandone e Centobuchi. Si tratta di Contrada Collenavicchio e Contrada Macigne.

I grandi cassonetti stradali sono stati sostituiti con bidoncini più piccoli consegnati ad ogni famiglia: giallo per carta, cartone e tetrapak, blu per vetro, plastica e lattine e grigio per i rifiuti indifferenziati.

“Con PicenAmbiente abbiamo deciso di potenziare il sistema di raccolta differenziata al fine di raggiungere due obiettivi – spiegano il sindaco Sergio Loggi e l’assessore alla gestione dei rifiuti Fernando Gabrielli – da una lato colmare un gap in due zone rurali dove ancora non era stato attivato il porta a porta spinto, dall’altro evitare, eliminando i cassonetti stradali, che si possano creare situazioni di conferimenti selvaggi nelle aree di campagna”.

I giorni di conferimento per Contrada Macigne e Contrada Collenavicchio sono il martedì per vetro, plastica e lattine, il giovedì per carta, cartone e tetrapak e il sabato per l’indifferenziato. La PicenAmbiente raccomanda alle famiglie di esporre i bidoni quando sono completamente pieni