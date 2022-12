RIPATRANSONE – Il 28 dicembre, alle ore 20, al ristorante Valle Verde di Ripatransone torna l’appuntamento con la cena di solidarietà.

Cvm (Comunità Volontari per il Mondo), in collaborazione con ‘Straripani’ e l’amministrazione comunale di Ripatransone, rinnova l’appuntamento della cena di solidarietà per la raccolta fondi relativa ai progetti rivolti all’Etiopia. Il costo è di 28 euro per gli adulti e di 15 euro per i bambini sotto i dieci anni, e il ricavato verrà utilizzato per sostenere diversi progetti che l’amministrazione e il gruppo di volontari ripani seguono ormai dal 2004: scolarizzazione dei ragazzi, prevenzione dell’Aids, progetti rivolti ai tanti bambini orfani e alle donne, tramite la tutela dei loro diritti e la fruizione di microcrediti alle donne per la creazione di cooperative artigianali.

Per info e prenotazioni:

Maurizio De Angelis – 3334600031

Alessandro Ricci – 3495756481

Straripani – Direct Instagram o Messanger