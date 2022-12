GROTTAMMARE – Lezione via web di etica e trasparenza amministrativa: per la Giornata della Trasparenza 2022, la Città di Grottammare propone alla cittadinanza l’opportunità di entrare nei meccanismi dell’ente comunale nell’obiettivo di condividere la cultura della trasparenza, della legalità e dell’integrità previste dal decreto legislativo n. 150/2009 e dal decreto legislativo n. 33/2013.

L’iniziativa, in programma nella mattinata di venerdì prossimo 16 dicembre, è organizzata con il coinvolgimento delle scuole del territorio.

La Giornata della Trasparenza si aprirà alle 9.30 con i saluti della consigliera delegata alle politiche scolastiche e al Consiglio comunale dei ragazzi Cristina Baldoni, mentre la consigliera delegata alla partecipazione Stefania Fares introdurrà i temi trattati nella lezione dal titolo “Etica e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni”, tenuta dall’avvocato esperto in diritto amministrativo e docente in diritto regionale UniMc Massimo Spinozzi.

Le Giornate della Trasparenza rappresentano per il Comune, annualmente, l’occasione per informare le persone e tutti i soggetti, a vario titolo interessati e coinvolti nella vita dell’ente, sulle novità e i progressi maturati per migliorare l’offerta dei servizi pubblici, le metodologie utilizzate e le garanzie offerte all’utenza.

L’evento, infatti, è aperto a tutti e potrà essere seguito sul canale YouTube del comune di Grottammare, sulla pagina Facebook “Città di Grottammare”, o dalla pagina principale del sito web comunale www.comune.grottammare.ap.it.