SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riprendono gli allenamenti al Palazzetto “B. Speca” per la Infoservice Sambenedettese Basket in vista della prossima gara contro Porto Sant’Elpidio in programma per domenica 18 dicembre alle ore 18 presso il Palazzetto dello Sporto di Porto Sant’Elpidio.

Di seguito le dichiarazioni del coach rossoblu Alessandro Roncarolo.

Roncarolo: “È arrivata una sconfitta e siamo caduti nei nostri soliti errori. È un periodo difficile. Con Montemarciano abbiamo fatto tatticamente una buona partita e siamo rimasti attaccati al risultato a lungo. Paghiamo a caro prezzo le pause e i blackout, ci è mancato qualche canestro da tre punti. Porto Sant’Elpidio? La squadra è pronta e con questa partita si apre il periodo chiave della stagione visto che avremo degli scontri diretti per la classifica. Sarà un’ultima spiaggia per dare un senso alle gare del duemilaventitre. Campionato? Il livello è molto alto, ci sono dei giocatori forti e le squadre lavorano professionalmente”.