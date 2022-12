SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si ricorda che il 16 dicembre sarà l’ultimo giorno utile per versare la seconda rata a saldo dell’Imposta Municipale Unica – IMU per l’anno 2022, come stabilito dalla legge 160/2019.

L’IMU è un tributo in autoliquidazione, cioè che il contribuente deve provvedere autonomamente a calcolare e versare, anche mediante l’ausilio di un Centro di Assistenza Fiscale – CAF, di un patronato sindacale o di un commercialista. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito istituzionale del Comune, raggiungibile cliccando QUI.

A ulteriore supporto dei contribuenti, il Comune di San Benedetto del Tronto ha attivato il portale “Cityportal” (accessibile cliccando QUI). Tramite questo servizio, a cui si ha accesso con credenziali SPID, Carta d’Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi, è possibile consultare la propria posizione IMU nella banca dati del Servizio Tributi e scaricare i modelli F24 per effettuare i versamenti.

Sono inoltre disponibili su internet alcuni servizi gratuiti che facilitano il calcolo e la compilazione dei modelli F24, inserendo i dati rilevanti come la rendita catastale e le aliquote di riferimento.

Per l’annualità 2022, le aliquote IMU sono state stabilite dalla Deliberazione del Consiglio Comunale 32/2022 .

Si sottolinea che il contribuente è l’unico responsabile della correttezza e veridicità dei dati e che il Servizio Tributi non invierà con nessun mezzo conteggi o calcoli e che dati e importi. Si esorta quindi gli utenti a eseguire le opportune verifiche.

Per ulteriori informazioni o necessità, il Servizio Tributi è raggiungibile telefonicamente ai numeri dedicati 331 2607968 e 334 6319863, oppure di persona il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.30 alle 13.00 e il martedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.00, anche senza preventivo appuntamento. Gli utenti saranno ricevuti in base ai numeri del sistema tagliacode attivo presso il Servizio.