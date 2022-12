SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tragedia in A14: nel giro di pochi minuti si sono verificati due incidenti, nel tratto compreso tra Grottammare e Val Vibrata. Oltre al traffico finito per l’ennesima volta in tilt, uno dei due scontri ha purtroppo provocato la morte di un camionista, rimasto coinvolto in un tamponamento con un altro mezzo pesante in direzione Sud. Ancora sconosciuta la dinamica del secondo scontro, avvenuto nel tratto di autostrada compreso tra i caselli di San Benedetto e Grottammare, che ha causato lunghe code (fino a 3 chilometri) e pesanti disagi per gli automobilisti in transito. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Autostradale.