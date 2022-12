La nuova vedetta progettata e costruita dal cantiere navale “FB DESIGN” di Annone Brianza (Lc), uno dei principali attori nel settore della cantieristica militare, si contraddistingue per le sue elevate performance nautiche ed è dotata di moderne strumentazioni di navigazione, comunicazione e scoperta che esprimono lo stato dell’arte delle tecnologie di settore e ne assicurano la perfetta integrazione nella rete di comando e controllo del Corpo. Lunga circa 16 metri, grazie ai due motori “FPT” da quasi 1000 cv, è in grado di raggiungere, in caso di necessità, una velocità di oltre 50 nodi. Inoltre, grazie ai moderni sistemi integrati, tra cui il nuovissimo sistema optronico, è in grado di ricercare e tracciare la rotta di imbarcazioni dedite ai traffici illeciti. Elemento esteriore caratterizzante dell’unità navale è l’innovativa livrea, costituita da una banda longitudinale da poppa a prua con i colori istituzionali giallo-verde, su entrambe le fiancate, con il grifone stilizzato (simbolo araldico del Corpo) verso prora, che ne assicura una maggiore riconoscibilità in mare al fine di essere immediatamente individuata in caso di necessità.