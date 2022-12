SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella riunione di martedì 13 dicembre, la Giunta comunale ha approvato le seguenti delibere:

– il progetto preliminare definitivo per il recupero e la rimessa in funzione del primo piano della Piscina comunale “Primo Gregori”, che ospita le palestre. L’intervento, che richiede un impegno economico di € 400.000,00, è necessario per porre rimedio alle continue infiltrazioni di acqua piovana attraverso la copertura, che nel tempo ha danneggiato l’interno della struttura. L’atto è propedeutico alla richiesta di cofinanziamento alla Regione Marche;

– una variazione agli stanziamenti di cassa nel Bilancio di Previsione 2022-24 necessaria a fronte di richieste di pagamento superiori rispetto a quanto atteso;

– la presa d’atto di una comunicazione del Responsabile del Servizio Finanziario riguardo alla variazione di bilancio riguardante il Fondo Pluriennale Vincolato e i relativi stanziamenti;

– il progetto preliminare definitivo di un intervento di manutenzione straordinaria sul lato nord di via del Mare del valore di € 187.604,46. I lavori hanno l’obiettivo di migliorare l’accessibilità del percorso pedonale con l’abbattimento delle barriere architettoniche esistenti, la messa a norma gli scivoli d’accesso, la revisione della segnaletica orizzontale e verticale, la manutenzione del verde;

– un atto d’indirizzo per disporre che uno dei box preposti al rimessaggio e stoccaggio delle attrezzature delle imprese della piccola pesca, realizzati di recente, sia riservato all’assegnazione a un consorzio di gestione tra imprese della piccola pesca per attività coerenti con la destinazione d’uso dello spazio. Tale soggetto sarà ovviamente individuato mediante procedura di evidenza pubblica. Qualora questa procedura non abbia buon fine o vada deserta, anche questo box sarà assegnato ad operatore della piccola pesca collocato in graduatoria ma non assegnatario.

– la proposta al Consiglio Comunale di individuare le aree tra Via Sgattoni e Viale dello Sport quelle dove realizzare il nuovo presidio ospedaliero di “Primo Livello” – “Madonna del Soccorso”.