SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ottimi risultati per il pugilato giovanile marchigiano di Luciano Romanella al Torneo interregionale “Cinture dell’Adriatico” a Spoltore. Nella qualifica “Canguro” di peso superiore ai 45 kg, il sambenedettese Simone Giudici dell’Accademia pugilistica 1923 accompagnato dalla responsabile del settore giovanile marchigiano Francesca Pignati, ha vinto il torneo al quale hanno preso parte trentatré bambini di età compresa tra i 10 e i 12 anni, divisi per età e categorie di peso.

La manifestazione, che ha visto partecipare società provenienti da Abruzzo, Marche, Molise e Umbria, è iniziata al mattino con il pugilato amatoriale ed è proseguita nel pomeriggio con il torneo “Sparring io” dedicato alle categorie Canguri (10-11 anni) e Allievi (12-13 anni) per concludersi in serata con il pugilato olimpico. Una giornata intera di incontri organizzata in maniera encomiabile dalla storica pugilistica Di Giacomo di Montesilvano, portata avanti dall’ex campione italiano dell’Unione Europea e Internazionale Ibf Lorenzo Di Giacomo e da Loredana Nappa, ex atleta della nazionale, poi professionista e facente parte della commissione giovanile nazionale della Fpi, in collaborazione con la Pugilistica Colosseum di Walter D’Innocente.

Il presidente della federazione marchigiana Luciano Romanella, da sempre in sintonia con il vicino Abruzzo, si è dichiarato soddisfatto della giovane squadra marchigiana composta da Simone Giudici, Nasro Benhassan, Giulio Pollicelli, Paride Pierantozzi, Lorenzo Frattali ed Eric Liang, che si è confrontata con grande coraggio in questo torneo interregionale di tutto rispetto.