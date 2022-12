FONTANELLE DI ATRI – Oggi intorno alla 7:30, una squadra del Comando dei vigili del fuoco del Distaccamento di Roseto degli Abruzzi è intervenuta in località Fontanelle di Atri, a seguito di un incidente stradale. Un’Alfa Romeo 159, con alla guida un giovane di 36 anni, mentre percorreva la SP27A in direzione Scerne di Pineto, uscendo da una curva finiva fuori strada e, dopo aver percorso un centinaio di metri e abbattuto alcuni cartelli e pali della segnaletica stradale, si scontrava violentemente contro lo spigolo di una recinzione di un’azienda. Il personale sanitario del 118 di Roseto degli Abruzzi non ha potuto far altro che constatare il decesso del conducente dell’auto. I vigili del fuoco, appena giunti sul posto, hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo incidentato. Sul luogo dell’incidente sono giunte anche pattuglie della Polizia Stradale di Giulianova e dei Carabinieri per i rilievi dell’incidente e la regolazione del traffico veicolare.