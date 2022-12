Il mercato immobiliare del lusso nelle Marche, dopo due anni di stop dovuti alla pandemia, ha avuto un incremento del 13,7% prendendo come riferimento il primo semestre del 2022 sul primo semestre del 2019.

Nel mercato immobiliare degli immobili di lusso – considerando sia ville sia appartamenti – San Benedetto del Tronto è stata sicuramente la location più richiesta dal mercato straniero.

Gli immobili e le ville acquistati da stranieri sono stati prevalentemente quelli nella fascia alta di mercato e la clientela acquirente è stata proveniente non solo dall’Europa (Germania, Olanda, Regno Unito) ma anche dagli Emirati Arabi e Stati Uniti d’America.

La titolare dell’agenzia immobiliare Magia, Aba Albertini, evidenzia quanto sia importante la valorizzazione del territorio tramite gli immobili di lusso che creano un importante indotto sia per le attività accessorie e complementari all’immobile. A puro titolo esemplificativo, parliamo di imprese edili per le ristrutturazioni, mobilifici, arredi e commercio in genere.

Per l’anno 2023, illustra la signora Albertini, si prevede un ulteriore incremento del numero delle vendite stimato il 7% rispetto al 2022 e un ulteriore incremento di valore dal 3% al 5%.

I dati positivi dell’andamento immobiliare di San Benedetto del Tronto confermano comunque i dati nazionali riferiti alle principali località turistiche.

“Ci aspettiamo per tanto per la città e comunque per tutta la regione Marche un trend positivo per il prossimo anno e, certamente grazie alla valorizzazione del territorio, anche per gli anni futuri”.

