Di Laura Valori

MARTINSICURO – La giovane diciottenne Beatrice Gioia è una delle finaliste del concorso di bellezza italiano Miss Italia 2022.

È una ragazza semplice, alla mano, sognatrice, altruista e ambiziosa, come lei stessa si definisce. Nata a L’Aquila, si è trasferita, poi, a Martinsicuro, a seguito del tragico terremoto del 2009. Vive lì con la sua famiglia, i suoi 2 cani, i 4 gatti e i 2 pesciolini.

Beatrice è una ragazza che ha ben chiara la strada che vuole intraprendere. Difatti, subito dopo aver terminato il liceo scientifico, avrebbe piacere, non solo di entrare a far parte del mondo della moda e della tv, ma, anche, in alternativa, di diventare un bravo cardiochirurgo.

“Il percorso per entrare in questo mondo è iniziato nel 2021 ma, in quanto minorenne, ancora non avevo la possibilità di partecipare al concorso – confessa la finalista – Nel 2022, una volta compiuta la maggiore età, sono stata nuovamente contattata dall’agenzia Pai di San Benedetto del Tronto e, con l’appoggio di mia mamma, ho iniziato questo percorso che mi ha portato a vincere il titolo di Miss Miluna a Magliano di Marsi, la fascia di Miss Sorriso e, successivamente, alla selezione nazionale, il titolo di Miss Abruzzo. Cammino che mi ha permesso l’accesso alla finale di Miss Italia“.

Miss Italia, per la giovane ragazza, è un concorso che, nonostante sia ormai radicato nello scenario italiano da ormai 83 anni, permette di adeguarsi alle necessità di comunicazione della Generazione Z e ai diversi cambiamenti che il mondo dei social ha comportato.

“Sono onorata di rappresentare la mia regione – l’Abruzzo – in finale, ma questo non mi ha mai fatto montare la testa. Anzi, continuo a vivere la mia quotidianità in piena serenità, continuando a frequentare le mie amicizie e il mio fidanzato, nella più totale semplicità”.