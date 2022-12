MACERATA – Aleksandar Nikolov, giovane schiacciatore della Lube, si iscrive all’Università di Macerata: la giovane stella della squadra biancorossa e della nazionale bulgara ha deciso di continuare il suo percorso di studi con un corso di laurea in diritto internazionale. Il nuovo acquisto in casa Lube (è arrivato nelle Marche in estate) entra quindi a far parte del folto gruppo di studenti internazionali dell’Università di Macerata. Il corso scelto dal pallavolista classe 2003 è quello in International, European and Comparative Legal Studies: si tratta di una laurea triennale in studi giuridici internazionali ed europei, con un piano di studi in parte flessibile e impartita interamente in lingua inglese, è stata considerato un proseguimento accademico naturale per Nikolov, che proviene da un percorso di studi in business negli Stati Uniti. Parallelamente, il ragazzo potrà anche seguire i corsi del centro linguistico per perfezionare l’italiano, lingua che già padroneggia avendo vissuto in passato nel nostro Paese. Nella giornata di ieri, martedì 13 dicembre, il 19enne giocatore bulgaro, in compagnia del direttore generale di Lube Volley Giuseppe Cormio, è stato accolto dal rettore John McCourt, dalla delegata ai rapporti internazionali Benedetta Barbisan e dal direttore generale di UniMc Mauro Giustozzi.

«E’ con grande piacere – ha dichiarato il rettore John McCourt – che diamo il benvenuto in Ateneo a Nikolov. Così giovane, eppure così determinato, ha già mostrato come sia possibile unire con successo la pratica sportiva a livello agonistico con l’impegno nello studio, raggiungendo importanti traguardi in entrambi i campi. Sarà un esempio e uno stimolo per tutti i nostri studenti e le nostre studentesse. Attraverso la nostra area internazionale, coordinata dalla delegata Benedetta Barbisan, abbiamo individuato insieme ad Alex il percorso per lui più idoneo. E’ la stessa attenzione che ci impegniamo a dedicare a tutti i nostri studenti internazionali, per aprire ancora di più l’ateneo ad orizzonti che superino i confini geografici».

Reduce da due stagioni nel campionato universitario con Long Beach State University, Nikolov ha chiuso la scorsa annata mettendo al collo le medaglie d’argento nella Big West Conference e nella Ncaa, vincendo inoltre il premio di MVP of the year. Il talento bulgaro è un figlio d’arte: suo padre Vladimir fu portato in Italia dallo stesso Cormio nel 2007/08 laureandosi Campione d’Italia sia a Trento che a Cuneo. Nominato miglior schiacciatore dopo il secondo posto alla World Championships U19 nel 2021, Alex Nikolov è già un punto di riferimento per la nazionale bulgara. «Il Rettore e Direttore Generale dell’Ateneo» – spiega il direttore generale di Lube Volley Giuseppe Cormio – «hanno fortemente voluto l’iscrizione di Nikolov. Noi siamo felici che Alex abbia colto questa opportunità a 18 anni, dopo un anno accademico portato a termine negli States. La possibilità di iniziare un corso di laurea in inglese e di proseguirlo in italiano, quando sarà padrone della lingua, è stata la chiave di volta per questa scelta. Determinazione, costanza e applicazione sono caratteristiche comuni ad atleti e studenti e Nikolov proverà a essere performante nei due ruoli. La sua decisione può stimolare altri giocatori che spesso, sbagliando, abbandonano gli studi per proseguire la strada dello sport agonistico o viceversa. Grazie quindi all’Unimc e in bocca al lupo ad Alex!».