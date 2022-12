SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È attivo il sito web dedicato al canile rifugio “Quercia Ferrata”, gestito dall’Azienda Multi Servizi spa, società a partecipazione pubblica. Il nuovo portale apre una finestra sulle diverse attività che vengono quotidianamente svolte dal personale e dai volontari in servizio nella struttura e contiene utili consigli e informazioni circa la cura degli animali.

Il sito dispone inoltre di uno spazio dedicato ai singoli ospiti a quattro zampe del rifugio Quercia Ferrata, un album completo e in costante aggiornamento tramite cui è possibile conoscere uno per uno tutti gli animali presenti e sapere quali sono disponibili per l’adozione.

Infine, il portale online si propone anche come spazio per diffondere pillole di cultura cinofila, utili a tutti coloro che condividono una parte della propria vita con un cane, dall’appassionato al professionista.

Il sito del rifugio Quercia Ferrata è raggiungibile all’indirizzo www.canile.sbt.it, mentre sono online pagine sui social network Facebook ( https://www.facebook.com/profile.php?id=100082740032789) e Instagram (https://www.instagram.com/querciaferrata/).

Va ricordato che per qualunque necessità relativa agli animali da compagnia è possibile rivolgersi allo Sportello “Benessere Animale”, aperto nella sede municipale di viale De Gasperi 124 ogni mercoledì, dalle 9 alle 13.

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al numero 339 4006921 oppure inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica canile@sbt.it.