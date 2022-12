SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riprendono gli allenamenti al Samba Village per i rossoblu dopo il pareggio contro il Vastogirardi. Dopo la seduta odierna è stato intervistato il fisioterapista Marco Minnucci per fare il punto sull’infermeria rossoblu.

Minnucci: “Mauthe ha un problema al gemello mediale e lo stiamo trattando con la fisioterapia. Cardella e Angiulli hanno avuto un problema al flessore e vedremo come si evolve la situazione in settimana. Viscardi ha un risentimento all’adduttore e verrà monitorato. Lulli sarà pronto a gennaio, Chinellato ha un problema al gemello oltre a quello alla coscia, non sapremo quando rientrerà”.