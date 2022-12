SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un grande evento culturale a San Benedetto del Tronto, organizzato da Circolo dei Sambenedettesi, dalla libreria Libri ed Eventi di Mimmo Minuto e da UTES di San Benedetto.

Sabato 17 dicembre, alle ore 17, presso la Sala Convegni dell’Hotel Progresso si terrà un incontro sulla

figura di Carlo Crivelli, pittore del XV secolo che scelse le Marche come luogo della sua vita e del suo magistero artistico, vivendo a lungo ad Ascoli Piceno e lasciando opere di assoluto valore. Sarà presente Francesca Coltrinari, docente di Storia dell’Arte all’Università di Macerata e curatrice della mostra allestita a Macerata fino a febbraio dal titolo “Carlo Crivelli. Le relazioni meravigliose“, in cui sono raccolte varie opere dell’artista sparse nei musei di tutto il mondo. La Coltrinari in questa occasione presenterà la mostra e il ricco catalogo edito da Silvana editore attraverso un viaggio nell’arte marchigiana e una lezione culturale di grande rilievo per la conoscenza di Carlo Crivelli, uno dei massimi protagonisti del Rinascimento italiano.