FERMO – Aggredisce gli arbitri dopo la partita, il Questore avvia il procedimento amministrativo per l’irrogazione di un Daspo nei confronti di un dirigente della Sutor Basket Montegranaro. Segue la nota della Questura di Fermo:

«Il Questore di Fermo ha emesso in data odierna un atto di avvio di procedimento amministrativo, in corso di notifica, per l’eventuale irrogazione della misura di prevenzione del D.A.spo sportivo nei confronti di un dirigente sportivo che al termine di un incontro di basket avrebbe aggredito gli arbitri. In particolare detta iniziativa fa seguito agli incidenti avvenuti in data 10 dicembre u.s. allorquando, al termine dell’incontro di basket SUTOR BK Montegranaro-ATTILA Porto Recanati, valevole per il campionato di basket della serie “C GOLD”, terminato con la vittoria della compagine ospite, alcuni tifosi invadevano il campo e uno di questi avrebbe colpito e spintonato i due arbitri causando loro delle lesioni lievi. Il predetto dirigente della squadra veregrense veniva identificato dai Carabinieri presenti in servizio di O.P. e riconosciuto dai direttori di gara, tanto da essere oggetto di una squalifica di 18 mesi da parte del Giudice sportivo della lega di basket.

Per questi fatti, se acclarata la responsabilità della persona di cui sopra, il Questore potrà emettere un provvedimento di divieto di accesso alle strutture sportive e luoghi adiacenti per un periodo che va da 1 a 5 anni con o senza prescrizioni. Come noto infatti il D.A.spo sportivo è una misura che tende a prevenire il verificarsi di azioni violente in occasione delle competizioni sportive ufficiali e come tale costituisce un provvedimento di sicurezza di polizia molto avanzata».