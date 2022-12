CORINALDO (AN) – I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle ore 13.00 circa a Corinaldo (AN), in Viale della Murata, per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento una donna ha perso il controllo del mezzo, finendo nel cortile interno di un condominio dopo aver divelto una recinzione. Fortunatamente la conducente è uscita illesa dal mezzo. La squadra di Senigallia ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento. Sul posto anche i Sanitari del 118 e la Polizia Locale.