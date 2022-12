ANCONA – Confermate dalla Cassazione le condanne inflitte ai sei giovani del modenese, che l’8 dicembre 2018 seminarono il panico con lo spray urticante durante il concerto di Sfera Ebbasta alla “Lanterna Azzurra” di Corinaldo: la serata si trasformò in una vera e propria strage, nella quale persero la vita 6 persone e 200 rimasero ferite. Dopo quattro ore di camera di consiglio i giudici della Suprema Corte hanno letto il dispositivo nel quale vengono convalidate le pene inflitte in appello. Definitive le condanne a 12 anni 6 mesi e 20 giorni per Ugo Di Puorto, a 12 anni 4 mesi e 20 giorni per Raffaele Morrone, a 11 anni e 10 mesi per Andrea Cavallari, a 11 anni e 6 mesi per Moez Akari, a 11 anni e 3 mesi per Haddada Souhaib, e a 10 anni e 9 mesi per Badr Amouiyah. Respinti i ricorsi delle difese contro la sentenza della Corte di Assise di Appello di Ancona, che il 17 marzo scorso aveva aumentato le pene riconoscendo l’associazione a delinquere, oltre agli omicidi preterintenzionali, lesioni personali, furti e rapine.