COLONNELLA – Cane investito nei pressi del casello di Val Vibrata, intervengono gli agenti della Polizia per salvarlo. La Stradale è giunta sul posto grazie alle segnalazioni arrivate ieri, lunedì 12 dicembre, alla centrale operativa. L’animale ferito è un meticcio di taglia media, rinvenuto dagli agenti vicino al guard-rail, scosso per le conseguenze dell’impatto: il cane è stato tenuto al caldo, indicando il pericolo ai mezzi in transito. Sul posto è intervenuta l’unità di pronto intervento veterinario dell’ASL di Teramo: l’animale ha lì ricevuto le cure necessarie. Come hanno appurato i veterinari, il cane è privo di microchip. Dell’investitore, che non ha prestato soccorso all’animale ferito, nessuna traccia