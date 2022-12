CENTOBUCHI – Riportiamo un comunicato dell’A.S.D. Atletico Centobuchi giunto in redazione in data odierna.

“L’A.S.D. Atletico Centobuchi comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale delle prestazioni sportive con il classe 1989 Dion Michael Gibbs.

Dopo 4 stagioni si conclude il rapporto con il calciatore. La società lo ringrazia per la dedizione e l’impegno profuso in questi anni di permanenza con la maglia biancazzurra e augura lui le migliori fortune professionali e personali per il futuro”.