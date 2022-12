GROTTAMMARE- Grazie alla direzione del giornale Grottammare e al suo caporedattore, Simone Incicco, torna il “biglietto sospeso”, un’iniziativa nata più di un anno fa e che ha subito riscosso notevoli apprezzamenti.

Dall’idea del “caffè sospeso” diffusa a Napoli, sarà offerto l’ingresso a un evento teatrale a una famiglia grottammarese che altrimenti non potrebbe partecipare. Lo spettacolo offerto questa volta sarà quello di “Llegrotte’s talent” a cura dell’associazione Lido degli Aranci, in programma sabato 17 dicembre, alle ore 21,15, al teatro delle Energie di Grottammare.

Vetrina per i talenti grottammaresi, presentato dalla showgirl Gloria Conti e da Enrico Paris, vincitore dell’edizione 2021 di Cabaret Amore Mio, lo show avrà come ospiti d’onore il duo comico di Colorado Pino e gli Anticorpi e vedrà la premiazione di quattro artisti grottammaresi: Clarita Baldoni, Antonio Malavolta, Marco Mignini e Andrea Spinozzi. Per l’occasione ci sarà anche la “reunion” del famoso gruppo “Il canto libero” che, dopo parecchi anni, tornerà a cantare sul palco le canzoni di Lucio Battisti.

I posti sono riservati e numerati; il prezzo del biglietto d’ingresso è di € 10.

Prevendite senza costi aggiuntivi presso il caffè Ramona e il bar Spadino di Grottammare e presso il Laborfoto di Domenico Campanelli a San Benedetto del Tronto.

Per informazioni: 335 6234568.