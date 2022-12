FERMO – Aggredisce una donna dopo un diverbio nato per questioni di circolazione stradale. I Carabinieri identificano e denunciano un giovane. Segue la nota dell’Arma:

«Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, ed al fine di assicurare il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, si comunica che nella giornata di ieri, a Fermo, i militari della Stazione Carabinieri al termine di immediate indagini scaturite dalla denuncia di una residente che aveva raccontato di essere stata aggredita e minacciata da un uomo nel corso di un diverbio per ragioni di circolazione stradale, hanno identificato e denunciato per minaccia, violenza privata e danneggiamento un giovane di Monterubbiano già noto per altri precedenti. In particolare il soggetto, qualche giorno fa a Monterubbiano, si era posto al centro della carreggiata bloccando improvvisamente la marcia alla signora denunciante che stava percorrendo quel tragitto, e inveendo contro la stessa le strappava gli occhiali e colpiva con un calcio lo specchietto laterale del veicolo in uso alla parte offesa, rompendolo. Il soggetto, in stato di alterazione psicofisica verosimilmente dovuto all’assunzione di alcool, infine minacciava la signora costringendola ad invertire la marcia per allontanarsi».