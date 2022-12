VASTOGIRARDI – Le parole di Giuseppe Torromino dopo il pareggio ottenuto in trasferta a Vastogirardi: «Questa Samb è un’ottima squadra, c’è da lavorare ma ho trovato un gruppo sano, di ragazzi che si metteranno al lavoro per colmare il distacco dalle prime. Nel calcio, purtroppo, se non fai gol prima o poi lo prendi: la reazione della squadra, però, è stata importante. Dobbiamo prenderci questo punto e ricominciare a lavorare, è un periodo così. Caratterialmente, io sono un sanguigno, un crotonese verace: questo carattere mi ha consentito di fare quel poco che ho fatto in carriera. Sono contento di essere qua perché questa è una grandissima piazza, lo stadio mi aveva impressionato già quando ero a Lecce, da avversario. L’obiettivo è quello di riportare la Samb dove merita. Ho visto che c’è un po’ di amarezza, basta una scintilla per portare entusiasmo. Chiedo un po’ di pazienza alla città, ma c’è tempo per migliorare e fare belle cose. Primo posto? Non dobbiamo pensarci, ma lavorare per limare i nostri difetti».

Soddisfatto della prestazione e moderatamente ottimista anche mister Sante Alfonsi: «Pareggio che ci può stare, abbiamo fatto una buona prestazione ma non abbiamo sfruttato le occasioni create. In questo momento ci gira così. Peccato per il gol preso, poi c’è stata una grande reazione di cui dobbiamo essere tutti contenti, perché i ragazzi hanno tirato fuori gli attributi e non volevano perdere. È un pareggio che ci sta e deve essere un punto di partenza, per fare un filotto di vittorie: sono molto fiducioso. Torromino è un ottimo giocatore e un grande ragazzo. È arrivato ieri, questa settimana ci potremo lavorare. In questo momento, con Chinellato e Cardella fuori, non stiamo avendo fortuna con gli infortuni. Pineto? Noi dobbiamo pensare a vincere le nostre partite».