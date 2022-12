FI.FA SECURITY UNIONE RUGBY SAN BENEDETTO: Scarpantonio, Tosti, Palavezzati, Paoloni, Fioretti, Alesiani, Perna, Narducci, Frati, Gianfreda, Fratalocchi, Del Prete, Di Marcantonio, Pellei, Alemanno.

A disposizione: Muratore, Candelori, Fagnani. Coppa, Fulvi, Ferretti, Arena.

SIENA – Splendida terza vittoria consecutiva per la Fi.Fa. Security Unione Rugby San Benedetto, che sul campo al limite del praticabile del Cus Siena Rugby lotta e conquista un successo importante per la classifica, vincendo per 17-21 e guadagnando i primi punti fuori casa.

La partita ha visto l’Unione aggredire nel primo tempo la metà campo avversaria, governando la palla nonostante il fango e la pioggia, con Siena che faticava ad arginare gli attacchi continui dei ragazzi di Laurenzi-Alfonsetti sempre in avanti e pronti a sfruttare ogni varco della difesa, subito avanti con 2 mete nei primi 15 minuti di gioco, con un bel possesso e un bel gioco alla mano. I senesi recuperano lucidità e riescono a segnare una meta, chiudendo il parziale del primo tempo 10-14.

Nella ripresa l’Unione Rugby tiene bene in mischia e touche, in un gioco spezzato, con poca continuità, molto sofferto a causa delle condizioni del campo, ma i rosso-blu tengono la metà campo e al settantesimo riescono ad andare nuovamente in meta. Sul finale Siena fa un’ultima azione e segna la seconda meta, ma i sambenedettesi possono esultare per una vittoria conquistata con grinta e assolutamente meritata, che li fa salire a metà classifica.

Le mete sono state realizzate da Fagnani, Alemanno e Tosti, 2 calci trasformati da Perna e 1 da Paoloni.

Splendide partite giocate anche dall’Under 15 e Under 17, che sul campo Aurini di Ascoli e in squadra con i ragazzi ascolani, affrontano le squadre marchigiane di Ancona-Falconara-Recanati con uno splendido spirito di squadra e tenacia portano a casa dei risultati utili e un bel rugby giocato.

Domenica 18 dicembre la Fi.Fa. Security UR San Benedetto alle 14.30 affronterà in casa Firenze Rugby.