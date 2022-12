SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un Porto d’Ascoli che non riesce a concretizzare, subisce il Pineto che si ritrova sempre in superiorità numerica soprattutto al centrocampo. Orange troppo lenti nella costruzione del gioco, soffrono l’assenza di qualcuno al centro dell’area. Qualche spazio di troppo lasciato a Maio e Njambe.

Testa -5,5: Abbastanza attento tra i pali, evita la catastrofe parando l’impossibile, ma tre gol sono troppi, anche se non facili da bloccare.

Zoboletti-5: Risente dell’umore del resto della squadra e fatica ad entrare in partita

Pasqualini -4: Un disastro. Troppi errori, dai passaggi alle chiusure, una partita da dimenticare

Sensi- 5,5: Prestazione onesta, ma forse troppi spazi concessi agli avversari.

Rovinelli -5: Un po’ assente in fase di copertura, non si vede molto in campo.

Battista-6, 5 : Combatte, tende a portare palla un po’ troppo all’esterno. Fa un gol di prepotenza, sempre uno dei migliori in campo.

D’Alessandro-5: Prestazione abbastanza grigia, ha difficoltà ad inserirsi in un centrocampo che fa fatica a salire.

Verdesi -5 : Non conclude molto, disordinato, si spegne pian piano fino quasi a sparire dal campo.

Evangelisti-4,5: Quasi invisibile, non entra in partita, troppo generoso con gli avversari

Clerici-5,5: Non gioca male ma fatica a spingersi in avanti.

Napolano – 6 : L’unico ad avere un po’ di visione di gioco, in una squadra estremamente disordinata.

Dalla panchina

Rossi- 5: Poteva essere sulla carta l’uomo che poteva cambiare la partita, ma così non è stato. Manca clamorosamente un’occasione da gol tirando direttamente tra le braccia di Mercorelli

Pietropaolo SV

Sowe SV:

Buonavoglia 4,5: Inutile sul piano del gioco, si mangia un gol praticamente fatto.

Passalacqua 4,5: Gioca solo negli ultimi minuti e l’unica cosa che riesce a portare a casa è un cartellino giallo.