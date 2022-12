SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nei video le dichiarazioni dei protagonisti post Porto d’Ascoli-Pineto 1-3.

Mister Ciampelli: “E’ una sconfitta che deve far male il giusto, il Pineto ha meritato. Abbiamo concesso un gol che non dovevamo concedere. Nel secondo tempo abbiamo avuto l’occasione per pareggiarla ma siamo stati sfortunati e poi abbiamo subito il raddoppio. Njambe? Un giocatore da altre categorie, quando ci siamo sbilanciati gli abbiamo lasciato troppo spazio. Su alcune situazioni potevamo fare meglio. Dobbiamo preservare l’atteggiamento avuto nei minuti finali, in cui abbiamo segnato”.

Mister Amaolo: “Contento della prestazione importante della squadra. Loro avevano la miglior difesa del campionato insieme a noi, non era facile segnargli 3 gol. La classifica? Per ora non la guardo, faremo i conti a primavera quando rientreranno anche i giocatori infortunati. Mercato? Con Emili e Forgione la società ha fatto uno sforzo importante.

Njambe: “La tripletta di oggi la dedico alla squadra, sono felice più per loro che per me. Non dobbiamo guardare la classifica”.