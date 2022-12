PEDASO – Successo al CineTeatro di Pedaso per CabaretShow, andato in scena sabato 10 dicembre, a cura dell’associazione Artistic Picenum e del comune di Pedaso.

Protagonisti della kermesse, condotta dalla show girl Paulina Pieprzka, sono stati Justine Mattera, Max Pisu e Peto’ che hanno affascinato il pubblico presente. Dall’omaggio canoro al mito di Marylin Monroe all’ideazione ed ai sogni della Mattera raccolti nel lavoro autobiografico “Just Me” , dalla pungente e vivace comicità picena di PierPaolo Piccioni, in arte Petò, al talento nazionale del mitico Max Pisu.

La serata ha visto anche la partecipazione della giovane promessa del cantautorato italiano Marc e le brillanti esibizioni coroegrafiche orientali a cura di Amar Shahin. Svelate dal vice sindaco di Pedaso, Giuseppe Galasso, intervenuto all’evento, alcune anticipazioni sul cartellone 2023, che vedrà la partecipazione di Francesco Paolantoni e Stefano Sarcinelli il 30 marzo e del trio Lando&Dino, Luciano Lembo e LittleTonyFamily nella manifestazione CarnivalLoveShow il 18 febbraio.

“Siamo molto soddisfatti della kermesse, pensata da un lavoro di squadra volto ad incuriosire e svelare volti artistici nel territorio, ricca di contenuto e costruita attraverso la diversificazione nella proposta. Dall’intervista editoriale alla comicità, dagli omaggi musicali alla danza: nostro obiettivo sarà sempre quello di sperimentare nuovi format dal sapore di veri galà mosaico, speranzosi di conquistare sempre più il pubblico piceno con della sana e mai banale qualità artistica – ha dichiarato Giuseppe Cameli a nome dell’ Artistic Picenum.