Verso Vastogirardi-Samb, il Focus. I molisani non sono solo una favola

Assenze pesanti per Alfonsi, che dovrà fare a meno di Feliz e Cardella per il match del “Di Tella”: in dubbio anche Angiulli. I padroni di casa sono ormai leader del movimento calcistico regionale

di Davide Pignotti