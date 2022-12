SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Le circostanze sfortunate (e delittuose) che hanno permesso alla facile vittoria contro il Matese di trasformarsi in un’amara sconfitta probabilmente non hanno ancora smesso di tormentare i pensieri di giocatori, staff e tifosi rossoblù: la Samb, però, ha il dovere di andare avanti e lo farà affrontando un’insidiosa trasferta a Vastogirardi, borgo dell’Appennino molisano che conta appena 632 abitanti e una squadra che, ancora una volta, sta ben figurando nel Girone F di Serie D. Il match avrà inizio alle 14.30: 150 i biglietti riservati agli ospiti, acquistabili solo in prevendita.

SETTIMANA TRAVAGLIATA PER I ROSSOBLÙ

La squadra di Sante Alfonsi, che ha accolto quest’oggi il nuovo acquisto Giuseppe Torromino, partirà per lo stadio “Di Tella” con più di un’incognita. Come anticipato dallo stesso mister, Federico Cardella non sarà della partita. Il numero 7 si aggiunge alla lista di infortunati composta per ora dai soliti Lulli e Chinellato, ma che potrebbe includere anche Capitan Angiulli, alle prese con un problema la cui entità dev’essere valutata. Indisponibile poiché squalificato, invece, Ruben Feliz Rabacal.

«I ragazzi erano arrabbiati» – spiega il tecnico rossoblù – «perché sapevano che avevano fatto un’ottima prestazione, quindi abbiamo lavorato, e abbiamo lavorato bene questa settimana. Abbiamo qualche problemino, però siamo carichi e vogliamo rifarci della sconfitta di domenica scorsa. (Il Vastogirardi) è una squadra che gioca molto a calcio, non butta una palla, quindi dobbiamo essere bravi a non creare spazi centrali per le loro imbucate e bisogna essere concentrati e non concedere niente. Il campo loro è piccolino, ci dobbiamo adattare subito e fare la nostra partita perché abbiamo voglia di rifarci. Torromino? Può dare molto. L’ho conosciuto già ieri, abbiamo parlato, è un ragazzo mentalmente pronto e un grande professionista che ci può dare una grande mano sia a livello di spogliatoio che in mezzo al campo: le sue qualità sono indiscusse».

Poche le certezze nello schieramento rossoblù: sarà probabilmente confermata in toto solo la linea difensiva, mentre in mediana potrà esserci spazio per Tassi o Acunzo, che nella scorsa stagione militava proprio tra le file dei padroni di casa. Vita e Marras dovrebbero partire titolari in attacco, non è improbabile un esordio da subentrante per Torromino.

VASTOGIRARDI A UN PASSO DALLA ZONA PLAYOFF

L’allenatore dei molisani, Tommaso Coletti, sta sfruttando nel migliore dei modi il lavoro svolto da Fabio Prosperi, tecnico che alla guida della squadra vastese ha avuto sicuramente più fortuna rispetto al recente periodo sambenedettese: Prosperi ha infatti conquistato due salvezze consecutive, obiettivo che quest’anno sembra ancor più agevole da raggiungere. La compagine gialloblù, infatti, si trova attualmente in ottava posizione, con due punti in più rispetto alla Samb.

La rosa del Vastogirardi ha un valore (teorico) complessivo non paragonabile a quello della rosa allestita dal Presidente Renzi, che secondo Transfermarkt varrebbe circa un milione e 200mila euro in più: in campo, finora, questo divario non si è visto. Merito dello straordinario apporto delle ali Calemme ed Hernández – 3 gol e 3 assist a testa – delle 3 reti del difensore-goleador Ruggieri (capitano della squadra), dell’acquisto di grido Nabil Mekni, ex di Etoile de Sahel e Al-Ittihad. Difficile che la società del Presidente Di Lucente possa ambire a qualcosa di più della serie D, ma il raggiungimento della zona playoff non sembra proibitivo. Ai molisani, in questa prima metà di stagione, è mancata forse troppe volte la zampata finale: inserendo in rosa un bomber prolifico le cose potrebbero cambiare.