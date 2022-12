GROTTAMMARE – Il Servizio Informagiovani in Rete di Grottammare e Cupra Marittima comunica che nei pomeriggi di mercoledì 14 e di mercoledì 21 dicembre dalle ore 15 alle ore 19 ospiterà all’interno dello Sportello del Terzo Settore (piano terra del municipio di Grottammare, via Marconi 50) il Recruiting Day organizzato dalla filiale di Ascoli Piceno della Gi Group spa.

Le figure ricercate sono operai generici, operai meccanici, addetti allo stampaggio e addetti alla logistica – magazzinieri.

Sarà possibile effettuare un primo colloquio conoscitivo per poter lavorare all’interno di realtà dinamiche e in forte espansione. Per prenotare un appuntamento occorrerà contattare il numero di telefono 0735/739275.