SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Le dichiarazioni di mister Alfonsi al termine della rifinitura: «I ragazzi erano arrabbiati perché sapevano che avevano fatto un’ottima prestazione, quindi abbiamo lavorato, e abbiamo lavorato bene questa settimana con alcuni problemini, però siamo carichi e vogliamo rifarci della sconfitta di domenica scorsa. (Il Vastogirardi) è una squadra che gioca molto a calcio, non butta una palla, quindi dobbiamo essere bravi a non creare spazi centrali per le loro imbucate e bisogna essere concentrati e non concedere niente. Il campo loro è piccolino, ci dobbiamo adattare subito e fare la nostra partita perché abbiamo voglia di rifarci. Torromino? Può dare molto. L’ho conosciuto già ieri, abbiamo parlato, è un ragazzo mentalmente pronto e un grande professionista che ci può dare una grande mano sia a livello di spogliatoio che in mezzo al campo: le sue qualità sono indiscusse. Infortunati? Cardella non recupera, Lulli e Chinellato lo stesso, Ruben Costa è squalificato e Federico Angiulli ha un problemino: lo stiamo gestendo, domattina valuteremo le sue condizioni».