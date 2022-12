TERAMO – Controlli dei Carabinieri nel Teramano, tredici denunce. Segue il comunicato dell’Arma:

«Continuano senza sosta i controlli dei Carabinieri della Provincia di Teramo. Le Compagnie Carabinieri di Alba Adriatica, Giulianova e Teramo stanno setacciando il territorio con il duplice scopo di intercettare possibili ladri e quindi fermare sul nascere atti predatori ma nel contempo di assicurare alla giustizia chi i reati li ha commessi.

I servizi sono connotati da alta visibilità eseguiti dalle pattuglie di tutte le Stazioni Carabinieri della Provincia, integrate con i Nuclei Radiomobili delle Compagnie e talvolta con militari in abiti civili.

Un ruolo importante in tale dispositivo è stato assunto dai cittadini che sovente hanno chiamato il 112 per segnalare persone o mezzi sospetti.

Sono stati controllati diversi esercizi pubblici, strutture ricettive, luoghi di aggregazione giovanile, ville, parchi e giardini frequentati da persone sospette. Inoltre è stata verificata la corretta esecuzione della pena da parte di soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, nonché di quelli sottoposti a misure di prevenzione, (arresti domiciliari, affidamento in prova, sorveglianza speciale con obbligo di dimora, fogli di via obbligatori etc.). In chiave repressiva sono stati operati dodici denunce a piede libero e un arresto:

A Montorio al Vomano i Carabinieri della locale Stazione, traevano in arresto un uomo destinatario di un ordine di esecuzione agli arresti domiciliari per l’espiazione di una pena detentiva di 10 mesi di reclusine per falso in atti pubblici;

A Giulianova i Carabinieri del NOR denunciavano a piede libero una donna che all’interno di una profumeria si era appropriata di merce per un importo di circa 100 euro, senza passare dalla cassa a pagarla, azione notata dagli addetti alla vendita che hanno subito chiamato i Carabinieri che intercettavano la donna all’uscita del locale e rinvenivano nella sua disponibilità l’intera refurtiva che veniva restituita al legittimo proprietario;

Ad Alba Adriatica i Carabinieri del NOR denunciavano una coppia trovata in possesso di diversa refurtiva, quali, documenti, orologi, zaini etc. rubati nei giorni precedenti a Giulianova e Tortoreto, rispettivamente in una abitazione privata e in un esercizio commerciale. Tutta la refurtiva recuperata veniva restituita ai legittimi proprietari;

A Giulianova i Carabinieri del NOR denunciavano a piede libero un uomo per guida senza patente. Il controllo è avvenuto in una zona residenziale della cittadina giuliese in quanto dei cittadini avevano chiamato il 112 per segnalare la presenza di un’auto che a bassa velocità si aggirava tra le villette. Immediato l’intervento dei Carabinieri che bloccavano il mezzo segnalato alla cui guida c’era un uomo gravato da numerosi precedenti per delitti contro il patrimonio e risultato sprovvisto della patente di guida perché sospesa;

A Martinsicuro i Carabinieri della Stazione di Tortoreto denunciavano una donna straniera per resistenza a P.U. e danneggiamento. La donna, che girovagava seminuda per un’arteria di comunicazione molto trafficata, con il rischio di essere investita, era stata segnalata al 112 da alcuni cittadini. Al seguito dell’intervento dei militari la donna, in visibile stato di alterazione psicofisica aggrediva i militari procurandogli lievi lesioni e nel contempo danneggiava il mezzo di servizio, riportata alla calma veniva affidata alle cure dei sanitari dell’ospedale di Giulianova che gli praticavano un TSO;

Ad Alba Adriatica i militari del NOR intercettavano una autovettura che si aggirava nei pressi di un giardino frequentato da giovani. I militari bloccavano l’autovettura, l’autista che mostrava nervosismo al controllo induceva i militari a perquisire il mezzo. In un anfratto dell’abitacolo venivano rinvenuti grammi 6 di eroina e grammi 1 di hashish, già suddivisi in dosi. Per l’uomo è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti;

A Teramo i Carabinieri del NOR intervenivano nei pressi di Piazza Garibaldi dove dei cittadini, tramite il 112 avevano segnalato una lite in corso tra due uomini. I militari prontamente giunti sul posto rilevavano la presenza di due uomini, un italiano e uno straniero. Il primo veniva trovato in possesso di un taglierino di oltre tredici centimetri di lunghezza, che è stato posto in sequestro, mentre l’altro era gravato da un foglio di via dal Comune di Teramo. Per il primo è scattata denuncia di porto abusivo di armi mentre per il secondo quella per non aver ottemperato alla misura di prevenzione del foglio di via;

Nel corso dei posti di controllo i Carabinieri hanno fermato 40 mezzi e identificato 86 soggetti, di questi tre sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza mentre uno per guida senza patente in quanto mai conseguita.

Oltre ai servizi automontati, i Carabinieri della Compagnia di Teramo nel centro storico della città hanno effettuato servizi di pattugliamento a piedi».