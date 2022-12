SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Domenica 11 dicembre 2022 alle ore 14:30 si disputerà il match tra il Vastogirardi e la Sambenedettese valevole per la 15esima giornata di Campionato di Serie D – Girone F. Segue la comunicazione della società molisana:

«PER I TIFOSI DI CASA, oltre alla prevendita, la biglietteria in loco apre domenica alle 13:30 – si consiglia caldamente di recarsi in orario e comunque con largo anticipo rispetto al fischio d’inizio per consentire il corretto svolgimento delle operazioni;

PER I TIFOSI OSPITI, come da disposizione delle autorità, il numero di biglietti è fissato a 150 ESCLUSIVAMENTE IN PREVENDITA, con chiusura fissata alle ore 19 di sabato 10 dicembre. Non sarà dunque possibile l’acquisto in sede a Vastogirardi domenica stessa.

I tagliandi disponibili sono stati consegnati alla società ospite in San Benedetto, cui occorrerà rivolgersi per l’acquisto in prevendita».