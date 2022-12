GROTTAMMARE – “Volevamo fare lo spettacolo a tutti i costi ma l’allerta meteo della Protezione Civile ci conferma che domani non è il giorno adatto per festeggiare”: lo comunica in una nota il sindaco Enrico Piergallini.

“Niente paura, Cristina D’Avena è stata così gentile e disponibile da proporci un’altra data – continua il sindaco -. La festa allora è solo rinviata. Ci vediamo tutti ̀ in via Dante Alighieri, zona Ascolani. Manteniamo alto l’hype!”.