CONTROGUERRA – Nel pomeriggio di oggi, poco prima delle 18, due squadre di vigili del fuoco del Comando di Ascoli Piceno e del Distaccamento di Nereto sono intervenute a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla SP1 nel comune di Controguerra. Il violento scontro ha interessato una Nissan Juke, un furgone Renault Master e una Fiat Punto che al momento dell’impatto era ferma in sosta. Nella Juke viaggiava un sessantenne che è deceduto a causa dei gravi traumi riportati. Il furgone era condotto da da un cinquantanovenne che è usciro illeso dall’incidente. Il conducente della Punto di 58 anni ha riportato traumi che ne hanno reso necessario il trasporto presso l’ospedale Val Vibrata di Sant’Omero dove è giunto con un’ambulanza della Croce Rossa di Alba Adriatica. I vigili del fuoco hanno estratto il conducente della Juke, che si era ribaltata sul lato guida, dopo aver tagliato il vetro del parabrezza con l’apposito seghetto in dotazione. Il personale sanitario del 118, dopo aver eseguito per lungo tempo manovre di rianimazione, non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. I vigili del fuoco hanno collaborato con i sanitari e provveduto a mettere in sicurezza i mezzi incidentati. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Sant’Egidio alla Vibrata e di Corropoli per i rilievi dell’incidente e gli adempimenti di competenza.