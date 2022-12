ANCONA – I Vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio ad Ancona, frazione Sappanico, per un incendio che ha coinvolto un’auto in sosta e un capanno adiacente. La squadra dei pompieri sul posto ha spento l’incendio e messo in sicurezza l’area dell’intervento. Nel capanno erano presenti due cani e due tartarughe che sono state portate in salvo.