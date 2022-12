SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il giorno 9 dicembre, presso la Sala Consiliare del Comune si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del Concerto di Fine Anno, che si terrà Venerdi 30 Dicembre, alle ore 21 al Teatro Palariviera, organizzato da Citta di San Benedetto del Tronto, Assessorato alla Cultura e Fondazione Gioventù Musicale.

Protagonista l’Orchestra Sinfonica Rossini, di Pesaro, diretta dal suo Direttore stabile maestro Daniele Agiman, con la presenza della splendida voce della cantante Giuseppina Piunti, mezzosoprano di origini sambenedettese, che ha cantato nei migliori Teatri del mondo. Impreziosiranno la serata gli interventi della storica Scuola Danza Professionale di San Benedetto, Prima Musa, con le coreografie dei Maestri Alberto Liberato Scioli e Adriana Posta.

Il programma presentato, spazia dal “Sogno di una notte di mezza estate” di Felix Mendelssohn-Bartholdy, al Lago dei Cigni di Ciaikovsky, alle arie dalla “Carmen” di Bizet, a “L’amour est un oiseau rebelle” di Camille Saint-Saéns, alla “Adriana Lecouvreur“di Francesco Cilea. Al termine brindisi augurale per il nuovo anno.

“Sarà una serata di grande musica e di grande qualita artistica” — dichiara l’assessore alla cultura Lina Lazzari – “l’Orchestra Sinfonica Rossini è ospite per la seconda volta a San Benedetto dopo essersi esibita nei migliori teatri italiani e stranieri, e il Direttore Daniele

Agiman é uno dei più importanti ed attivi a livello internazionale. Vorrei poi evidenziare la presenza del mezzosoprano Giuseppina Piunti, artista sambenedettese di fama mondiale che abbiamo insignito del Premio Truentum, e di una delle piti antiche e prestigiose scuole di

danza della citta, Prima Musa di Adriana Posta, Sottolineo infine il valore sociale dell’evento che vogliamo estendere anche a persone meno fortunate per unirsi a noi in questo momento di serenità e di condivisione degli auguri di fine anno”.

Info:

Comune di San Benedetto del Tronto

Gioventù Musicale 380 5921393 , numero al quale è anche possibile effettuare prenotazionetelefonica.

Vendita on line nel circuito ciaotickets, in tutte le rivendite autorizzate Ciaotickets

Intero euro 10

Ridotto euro 7 (fino a 21 anni).

Presso le rivendite cittadine sara possibile acquistare anche il cosiddetto biglietto “sospeso” per poter permettere la prtecipazione anche all persone meno agiate.