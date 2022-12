RIPATRANSONE – Contrada Messieri è ai limiti della praticabilità: buche, fango e pozzanghere rendono il transito su questa strada del comune di Ripatransone, sita lungo la Valtesino, un vero e proprio incubo. Si tratta dell’unica via di accesso tramite la quale i residenti in Contrada possono raggiungere le proprie case: in questo tratto di strada sono soliti transitare anche i turisti che alloggiano in un noto Bed & Breakfast della zona.

Nel frattempo, tramite la pagina Facebook “Contrada Messieri Ripatransone”, i residenti stanno cercando di attirare l’attenzione dell’Amministrazione comunale: da quattro anni a questa parte, però, le proteste sono rimaste inascoltate. Tante, più di 60 le segnalazioni inviate al Comune: per ora nessuna risposta.