SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Riviera scalda i motori per un match d’altissima classifica.

Domenica 11 dicembre alle ore 14:30 si torna subito in campo per la 15a giornata di Serie D per la sfida tra la prima forza del campionato, il Pineto, e la quarta, il Porto d’Ascoli.

7 i punti che dividono attualmente le due squadre, così come 7 è il numero di risultati positivi a cui i ragazzi di Ciampelli cercheranno di arrivare domenica, galvanizzati dalle 3 vittorie consecutive contro Chieti, Notaresco e Nuova Florida.

Nello scorso match, gli abruzzesi hanno battuto in rimonta il Trastevere per 3-1: gli ospiti erano andati avanti con Bertoldi, ma nella ripresa in due giri di lancette i biancazzurri hanno ribaltato il risultato con Della Quercia e Nonni. Il gol del solito Njambè ha contribuito nel finale a legittimare una vittoria meritata, alla luce di quanto si è visto in campo e conferma che patron Brocco punta seriamente a fare il grande salto tra i professionisti.

Mercoledì, il Pineto ha avuto vita facile nella sfida di Coppa Italia col Tolentino, battuto 5-1 in un match mai in discussione. In vantaggio i biancazzurri con una doppietta Njambè e il neo acquisto Forgione. Il gol di Vitiello per i cremisi, è solo un’illusione di poter riaprire la gara. Poco dopo infatti, Di Filippo e Maio chiudono la pratica. La compagine abruzzese sfiderà l’Arezzo negli ottavi il prossimo 11 gennaio.

Mister Amaolo, visto il risultato al sicuro, ha potuto richiamare in panchina i suoi titolari a ridosso dell’ora di gioco, così da risparmiare minuti nelle gambe in vista del match col Porto d’Ascoli. Emili ha giocato 78′, prima di lasciare il posto a Maio. Domizi, promettente centrocampista, è uscito al 60′, così come Forgione, che si candida dunque ad una maglia da titolare contro gli orange. Solo un tempo per Njambè (che al Riviera delle Palme contro la Samb segnò una doppietta), mentre Marzio Pica, terzino sinistro ex Samb, ha giocato tutti e 90 i minuti.

Tornando al big match di domenica, ci sarà un’assenza pesante per parte: tra i padroni di casa non ci sarà la punta centrale Spagna (squalificato dopo l’ammonizione subita ad Ardea), mentre tra gli ospiti non sarà della partita l’esperto difensore Nonni, anche lui per diffida.

In conclusione, veniamo ai precedenti tra le due formazioni. Nella passata stagione, gli orange vinsero al Riviera 2-1 con i gol di Sensi e Petricci. Al ritorno finì invece a reti bianche. Quest’anno invece, le due squadre si sono già affrontate in Coppa Italia Serie D. In quell’occasione, il Pineto si impose 1-2 in rimonta, ma entrambi gli allenatori diedero spazio alle seconde linee. Domenica, potrà essere un’altra storia.