SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Le dichiarazioni di Niccolò Marras, trequartista classe 2002 della Samb: “Domenica una brutta battuta d’arresto, abbiamo già archiviato la partita contro il Matese, e adesso stiamo lavorando a mille per andare a Vastogirardi e portare a casa i tre punti. Mi sto trovando molto bene a San Benedetto, i compagni mi hanno accolto benissimo insieme a tutto lo staff. Sono contento che stiamo ritrovando le prestazioni, adesso dobbiamo continuare così. L’anno scorso, purtroppo, sono stato fermo circa 9 mesi e non ho potuto dare una mano all’Arezzo. Sono qui, quest’anno, per poter dare una grande mano alla Sambenedettese e raggiungere i nostri obiettivi di squadra. Sono partito da una piccola società di quartiere, poi ho fatto le giovanili della Lazio, dopodiché sono approdato all’Arezzo. Mi sto trovando molto bene nel ruolo in cui mi sta impiegando il mister, mi piace molto venire a giocare dentro al campo con i compagni: sono contento. Obiettivi personali? Non ci penso, penso solo a quelli di squadra, poi se vengono è meglio”.