CUPRA MARITTIMA – La nuova programmazione del cinema Margherita di Cupra Marittima inizia con l’atteso film di Marie Kreutzer “Il corsetto dell’imperatice”, che porta sul grande schermo la ribellione della prima grande icona femminile, l’imperatrice Sissi. Miglior film ai BFI -Cannes, migliore attrice ‘Un Certain Regard’. In programma anche il film “Chiara” di Susanna Nicchiarelli, che racconta la straordinaria vita di santa Chiara d’Assisi, che abbandona gli agi della propria famiglia per seguire Francesco d’Assisi e vivere in preghiera e povertà. Da qui la nascita di una comunità di consorelle, inizialmente osteggiata dal papato. Venerdì 16 dicembre saranno in sala per parlare con il pubblico alcuni attori del cast: Luigi Vestuto, Flaminia Mancin e Francesco Bovara, sambenedettese di origine. Lunedì 12 e martedì 13 dicembre si chiude il percorso dedicato al grande genio del cinema muto, Buster Keaton, con il film “One week” (1920), il primo importante lavoro di Keaton e uno dei migliori cortometraggi della storia del cinema, e con il mediometraggio “Sherlock Jr” (1924) uno dei film più incredibili, nel quale il geniale comico è un proiezionista aspirante detective.

La programmazione dal 7 al 13 dicembre

IL CORSETTO DELL’IMPERATRICE (Corsage) di Marie Kreutzer (AT/DE 2022, 105′) Miglior film ai BFI –Cannes, Migliore attrice ‘Un Certain Regard’ Corsage riesamina radicalmente la figura della bellissima Sissi Imperatrice d’Austria. mercoledì 7/12 ore 19,30-21,15 giovedì 8/12 ore 17,00 -21,15 venerdì 9/12 ore 19,00

sabato 10/12 ore 21,15

domenica 11/12 ore 19,00

lunedì 12/12 ore 21,15 VOS- 5€

CHIARA di Susanna Nicchiarelli (ITA/BL 2022, 106′)

1211. Chiara, ragazza di buona famiglia, decide di lasciare la casa del padre per seguire il percorso di Francesco d’Assisi

giovedì 8/12 ore 19,00

venerdì 9/12 ore 21,15

sabato 10/12 ore 19,00

domenica 11/12 ore 17,00-21,15

lunedì 12/12 ore 19,00 ingr 5€

venerdì 16/12 ore 21,00 incontro con il cast: Luigi Vestuto attore e musiche, Flaminia Mancin attrice, Francesco Bovara attore.

Rassegna ‘KEATON!’ – retrospettiva – ingresso unico 5€

SHERLOCK JR’ (Usa 1924, 45′) e ONE WEEK (USA 1920, 25′)

Capolavori assoluti del cinema muto

lunedì 12/12 ore 17,50

martedì 13/12 ore 21,15

Prossimamente in programmazione: Avatar – La via dell’acqua di James Cameron dal 14/12, Mindemic di Giovanni Basso ( il 17/12 alle ore 19,00 saranno presenti in sala il regista e l’attore Giorgio Colangeli), The Fabelmans di Steven Spielberg dal 25/12, Singin’ In The Rain (Cantando sotto la pioggia) di Stanley Donen e Gene Kelly il 24/12 alle ore 11, compleanno del Margherita