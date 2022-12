SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Questa mattina, 7 dicembre, il sindaco Antonio Spazzafumo ha annunciato l’inizio dei lavori di riqualificazione delle due lancette.

Per il momento solo una delle due sarà effettivamente restaurata, grazie al finanziamento di uno sponsor, per un costo dei lavori di 5 mila euro. La seconda, che versa in condizioni peggiori e di conseguenza il restauro di cui sarà più costoso, è ancora in attesa di un offerta.

Il progetto del primo restauro è potuto diventare realtà grazie all’intervento della ditta “Inim” di Monteprandone, specializzata in sistemi di sicurezza, domotica ed antiincendio. Gesto definito dal presidente del circolo nautico “Ragn’a vela” come “un bel regalo di natale“.

Almeno una delle due imbarcazioni sarà pronta per questa estate ma l’auspicio dei promotori dell’iniziativa è che la prima imbarcazione sia pronta già entro Pasqua.