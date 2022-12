GROTTAMMARE – Questo fine settimana, venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 dicembre, torna “Per le VIE del Borgo” nella sua inedita veste invernale.

“Per le VIE del Borgo d’Inverno” è il prosieguo di una nuova sinergia che ha registrato la scorsa estate numeri da record in occasione del primo evento, quando il Vecchio Incasato, uno dei Borghi più Belli d’Italia, ha preso ulteriore vita trasformandosi in un “place to be”.

Un fitto programma di eventi prenderanno il via venerdì 9 alle 17 e chiuderanno domenica 11 alle 18.30 alla Cantina di Sant’Augustino, con un aperitivo di chiusura.

Il Paese Alto sarà per tre giorni protagonista con Dj Set, musica live e concerti, mercatini delle eccellenze artigianali curati da Collect Happy Market, workshop e laboratori sul riciclo creativo curati da Legambiente Civico Verde Grottammare, il tutto accompagnato da Vin brulé e i biscotti artigianali del Vecchio Incasato, fatti a mano dai gestori delle attività del Paese Alto.

Le stesse attività che fanno parte del Consorzio Vecchio Incasato, oltre al loro regolare servizio ristorativo, venerdì 9 presentano “Per le VIE d’Italia”, un viaggio tra i sapori regionali. Ogni locale del Consorzio proporrà un aperitivo o una cena con un menu di cucina regionale, dalla Campania al Veneto passando per la Puglia, l’Emilia Romagna e la Liguria. Il format si ripeterà ogni venerdì fino a gennaio.

Tra mercatini, musica, concerti e workshop, domenica 11 dicembre, prima dell’evento di chiusura alla Cantina Sant’Augustino, che vedrà alla consolle Dj Ernesto in un dj set con live painting, il protagonista sarà invece Babbo Natale.

Alle 16 in Piazza Peretti arriverà, con la sua slitta scenografica e accompagnato dai suoi elfi, Babbo Natale. Uno spettacolo di luci da non perdere a cura dell’associazione Gli Amici di Babbo Natale, che chiede a chi può un dono: Babbo Natale ritirerà confezioni di pannolini che poi verranno donati ad associazioni che ne hanno forte bisogno per le famiglie meno fortunate.

Un’occasione per divertirsi, distrarsi e vivere il Paese Alto, ma anche occasione di solidarietà.

Simone Calvaresi, Presidente del Consorzio e co-gestore della Cantina SantAgustino 1650, nell’attesa di inaugurare questa edizione invernale dice:

“Siamo felici di riproporre questo evento, e ci piacerebbe lavorare perché “Per le VIE del Borgo” diventi una realtà stabile presso il Vecchio Incasato, con cadenza regolare anche nel periodo invernale, insieme ad altri eventi e iniziative culturali che stiamo già studiando. Colgo l’occasione per ringraziare il Comune di Grottammare, i nostri sponsor, i partner e i membri del consorzio per il loro impegno”.

L’evento è patrocinato dal Comune di Grottammare e vede la partecipazione di varie attività della zona che con entusiasmo hanno accettato di collaborare e unire le forze.

“Come Amministrazione Comunale di Grottammare siamo molto felici di questo protagonismo delle attività produttive del Paese Alto. L’iniziativa Per le VIE del Borgo d’Inverno arricchisce il già fitto cartellone di manifestazioni natalizie e contribuisce a rendere vivo un ponte dell’Immacolata che si preannuncia molto denso” dice Lorenzo Rossi, assessore alle Attività Produttive del Comune di Grottammare. “Lo sforzo del Consorzio Vecchio Incasato è generoso e ci sono già diversi interessanti progetti che bollono in pentola per il prossimo anno”.

Il programma completo e tutti gli aggiornamenti sui canali social del Vecchio Incasato: @vecchioincasatogrottammare

Per contatti e informazioni:

Andrea Castelli

3405189580

info@panda-rei.it