SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Le dichiarazioni di Marco Minnucci, fisioterapista della Samb: «Continua il lavoro a parte per Lulli e Chinellato, che per questa domenica sicuramente non ci saranno, stiamo lavorando invece con Cardella che ha avuto un risentimento al semitendinoso della gamba sinistra, quindi sta facendo la fisioterapia e il lavoro a parte per cercare di recuperarlo al meglio per domenica. Ci sono poi dei giocatori influenzati, li stiamo gestendo nella maniera che riteniamo migliore».