SAN BENEDETTO DEL TRONTO –

Nella riunione di martedì 6 dicembre, la Giunta comunale ha approvato le seguenti delibere:

– la conferma della composizione e degli incarichi della delegazione che rappresenterà il Comune nella contrattazione con le rappresentanze sindacali per la definizione del nuovo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale dirigente e non dirigente. La delegazione si compone del segretario generale Stefano Zanieri e dei dirigenti Antonio Rosati e Giuseppe Coccia;

– la settima tranche della programmazione delle assunzioni flessibili, che prevede l’assunzione di a tempo determinato di 4 addetti agli impianti sportivi dal 31 dicembre 2022 al 30 aprile 2023, 4 agenti di Polizia Municipale dal 13 dicembre 2022 al 14 gennaio 2023. È inoltre prevista la proroga al 31 marzo 2023 del contratto di somministrazione per un muratore;

– un atto d’indirizzo per l’avvio di attività propedeutiche alla redazione del programma e piano strategico, del piano regolatore di spiaggia e del nuovo piano regolatore generale. L’indicazione prevede che, per avviare un processo condiviso anche dagli enti locali limitrofi, esso sia diviso in due fasi distinte, una di aggiornamento cartografico e redazione del quadro conoscitivo, una seconda di redazione dei documenti urbanistici. Con l’atto si forniscono inoltre indirizzi al Dirigente affinché valuti l’opportunità di affidare incarichi esterni;

– lo studio di fattibilità del piano particolareggiato per l’area denominata “SS. Annunziata”, del costo di € 480.000,00 finanziato con risorse comunali, per la realizzazione di interventi di manutenzione e di completamento del percorso stradale di via La Malfa;

– un atto d’indirizzo per l’assegnazione di contributi a sostegno delle famiglie residenti con reddito ISEE pari o inferiore a € 10.000,00 finalizzato ad agevolare il pagamento delle utenze domestiche. Il costo complessivo dell’intervento è di € 170.000,00, finanziati con risorse comunali;

– la concessione ai donatori iscritti all’AVIS comunale della possibilità di sostare a titolo gratuito negli stalli a pagamento situati in via dei Tigli, via degli Oleandri e viale Marinai d’Italia e, in occasione della Giornata Internazionale della Donazione del Sangue (14 giugno), su tutto il territorio comunale. Il beneficio può essere richiesto dai donatori che hanno all’attivo almeno 50 donazioni (40 per i donatori di sesso femminile) e richiede l’esposizione del tesserino AVIS all’interno del veicolo;

– l’autorizzazione all’erogazione di contributi per un totale di € 63.560,43 per la realizzazione di alcune manifestazioni culturali;

– l’aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione per introdurre variazioni e integrazioni proposte dai Dirigenti comunali;

– l’aggiornamento del Piano della Performance 2022-2024 a fronte della riorganizzazione del personale avvenuta alcuni mesi fa.