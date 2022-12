SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Condividiamo una lettera inviata da un lettore alla segreteria del Sindaco. Una riflessione critica, ma non polemica, sulla mancanza di strategia e di visione culturale da parte delle ultime Amministrazioni Comunali. Con l’auspicio che il Sindaco possa farne tesoro, non limitandosi ai ringraziamenti formali, auguro a tutti buona lettura.

Da tempo volevo scrivere questa lettera, ma un po’ per pigrizia e un po’ per omertà non lo

avevo ancora fatto. Lo stimolo a scrivere queste righe mi è venuto riprendendo in mano il

bellissimo libro fotografico “Come sei cambiata” di Franco Tozzi.

Per l’ennesima volta, dopo tanti anni, mi sono tuffato con gli occhi spalancati a guardare

quelle splendide fotografie, ma stavolta ho provato una enorme tristezza, una spiacevole

sensazione di rassegnazione.

Provengo da un paesino dell’entroterra piceno e non ho particolari legami con la città che

Lei amministra, nonostante la mia famiglia vi possegga delle proprietà dal 1975 e nonostante

il fatto che per 6 anni vi sia stato residente.

San Benedetto del Tronto ha rappresentato la vacanza quando ero bambino, aveva il

sapore di sole, di crespella e di gassosa (quella con la bottiglia di vetro bevuta con la

cannuccia sottile). Poi mi è stata complice nelle prime esperienze amorose: un appartamento

disabitato a 30 km dalla famiglia aiuta. Infine è stata per me una palestra professionale, un

ambiente di formazione e di crescita.

In questi ultimi 20 anni ho percepito un lento ed inesorabile impoverimento di San

Benedetto del Tronto, un crollo morale, culturale, sociale ed intellettuale. Come una nave

senza timone in balia della tempesta.

Ho visto costruire dovunque, molto spesso senza criterio (non per altro questa è la città più

cementificata delle Marche). Ho visto strutture abbandonate e diventate “ex” senza alcuna

idea di evoluzione (ex camping, ex tiro a segno, ex galoppatoio, ex Ballarin, ex cinema, ex

trabucchi, ecc. ecc.). Ho visto hotel ampliati per costruire fantomatici locali tecnici, oppure

trasformati in residence o ancora meglio in abitazioni residenziali. Ho visto uffici comunali mal

gestiti, costantemente ingolfati ed incapaci di tenere il passo con la realtà di un mondo e di

una burocrazia in continua evoluzione. Ho visto piazze mai costruite. Ho visto piscine

abbandonate a se stesse. Ho visto progetti e proposte per la riduzione del traffico mai attuati,

oppure cominciati e poi abbandonati. Ho visto compiere piroette degne degli acrobati del

Cirque du Soleil per far diventare lottizzabili gli ultimi spazi verdi rimasti.

Ho visto un porto morire lentamente. Ho visto strutture storiche, con gestioni di oltre mezzo

secolo, portate avanti senza entusiasmo, senza investimenti, senza alcuna professionalità…

In qualcuna senza neppure svolgere servizio al tavolo del bar. Ho visto la vergognosa vicenda

degli ombrelloni di questa estate, con l’ancora più vergognoso rimpallo di articoli e accuse

reciproche, senza nessuna ammissione di colpa né manifestazioni di scuse o imbarazzo per

aver abusato per anni della pubblica proprietà. Ho visto l’assoluto scollamento culturale di

questa città dal territorio circostante (non sia mai che un Sambenedettese si scomodi o inviti

turisti a scoprire il nostro splendido entroterra!).

Ho visto lanciare ad ogni occasione accuse di “schiaffo al turismo”, di “tentativo di uccidere

il turismo”, come se il turismo fosse un’entità astratta, un carrozzone da dover portare

inesorabilmente avanti, senza scrupoli, senza rispetto, senza morale e senza professionalità.

Ho visto la mancanza di ristoranti o di attività di risalto nazionale (solo per citare i ristoranti

con stelle Michelin, Senigallia ha un 2 stelle ed un 3 stelle, Pesaro e Loreto hanno un ristorante

con una stella, Porto San Giorgio ne ha ben due con una stella).

Pasolini nell’agosto del 1959 scrisse queste parole di San Benedetto:”… Ormai, a San

Benedetto, la forma balneare è quella del Nord. Il grande arenile, equipaggiato di tutto punto,

i bar con la terrazza sulla spiaggia, i juke-box e soprattutto, le belle donne. Dietro un paese

agiato, tutti di villini e pensioni e alberghi, coi giardinetti e i bazar. Ma tutto questo resta ancora

come aggiunto, acquisito da poco: manca, nel tono della folla borghese e popolare che qui si

ammassa, l’intelligenza, l’intelligenza storica…”.

Sono passati oltre sessant’anni ma onestamente io non riesco ancora a scorgere questa

“intelligenza”.

Ma c’è una cosa su tutte che vedo continuamente e che mi fa riflettere, ovvero la totale

perdita dello spirito di comunità dei Sambenedettesi, ormai diluiti e completamente disciolti

nella congerie di individui che si è riversata negli ultimi anni dall’entroterra, soprattutto a causa

dei vari terremoti.

Mi torna in mente Orazio che nel secondo libro delle Epistole scrive:”Graecia capta ferum

victorem cepit”. In quel caso fu la Grecia conquistata dai Romani a conquistare davvero il

selvaggio vincitore. Nel caso della comunità di San Benedetto è accaduto esattamente

l’opposto: ci si è lasciati vincere, sopraffare, annientare, annullare… Si è perso persino il

dialetto, l’unico baluardo a difesa della cultura, della tradizione e della storia.

Nel libro fotografico di Franco Tozzi sono rimasto estremamente colpito dalle immagini

della protesta della popolazione a seguito della tragedia del Rodi: una piccola comunità che

con ostinazione e caparbietà riuscì a bloccare l’Italia intera pur di ottenere il recupero del relitto

e dei propri morti. Dove sono finiti quei Sambenedettesi?

Queste righe non vogliono assolutamente essere l’ennesima critica politica, le rivolgo a Lei

semplicemente in quanto primo cittadino. Vorrebbero essere uno spunto di riflessione per

l’intera comunità, vorrebbero fornire semplicemente ed umilmente la visione della realtà di un

cittadino non Sambenedettese, che forse si è reso conto di tenere a questa città più di tanti

suoi abitanti.

Io non riesco a vedere un futuro, non ho la minima idea di come sarà questa città tra 10,

20 o 30 anni. Ad oggi non ho visto alcun progetto, alcuna vera idea, alcuna ambizione, alcuna

certezza. Vedo solo tanta confusione ed un costante ingarbugliarsi nell’effimero, con una

capacità di previsione che non supera neppure l’anno, figuriamoci un mandato elettorale o

una decade.

In conclusione, penso sia ora di iniziare a guardare seriamente al futuro di San Benedetto,

come città ma soprattutto come comunità. È ora di mettere subito sul tavolo progetti ed idee

di lungo corso, accantonando rivalità, pregiudizi ed idiosincrasie.

È necessario iniziare a formare già da oggi quelli che dovranno essere i veri professionisti

di domani, ma soprattutto è abbondantemente passato il tempo di pensare che “tanto i turisti

verranno sempre e comunque”.

San Benedetto del Tronto ha un potenziale enorme, è arrivato il momento di crederci

davvero.