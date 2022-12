SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è conclusa con una grande festa finale l’edizione 2022 del campionato invernale di vela d’altura del Circolo Nautico Sambenedettese al quale hanno preso parte 170 velisti a comporre gli equipaggi delle 26 imbarcazioni partecipanti. Nonostante le condizioni meteo-marine non abbiano agevolato la disputa delle ultime due regate, la partecipazione è stata ampia e ha compreso anche scafi provenienti da altri circoli di Marche e Abruzzo.

Alla fine della manifestazione, il maestro di cerimonia Manrico Urbani, alla presenza dell’assessore allo sport del comune di San Benedetto Cinzia Campanelli, della consigliera del Cns delegata al settore vela Laura Cennini, del consigliere del Cns delegato a eventi e manifestazioni Giuseppe Mattetti e del socio-artista Massimo Murano, autore delle pregevoli serigrafie che hanno costituito uno dei premi più importanti consegnati ai vincitori, ha introdotto i vincitori sul palco del Circolo Nautico Sambenedettese.

Nella categoria Orc B ha vinto “Reve de Vie” di Ermanno Galeati, davanti a “Poquito” di Francesco Gulli e ad “Adrenalina” di Bruno Bucciarelli, mentre nella Orc C si è classificato al primo posto “Folgore” di Piero Paniccia del Club Vela Portocivitanova, precedendo nell’ordine “Sibilla” di Palmieri V. e C. e “Overwind” di Nicolantonio Di Mattia, anche loro della società civitanovese. Nella Orc Minialtura la vittoria è andata a “D’aria” di Romolo Emiliani della Lega Navale Italiana di San Benedetto, davanti ad “Alchimia” di Federico Belloni. Passando alla categoria Open 2, primo posto per “Quisqueia” di Luca Danieli, secondo per “Mae Ree” di Fabio Sciarra del Circolo “Ragn’a Vela”, mentre al terzo posto si è piazzato “Luna nel cassetto” di Nazzareno Marcozzi. Infine, la vittoria nella categoria Open 3 è andata a Matteo De Ciurli, armatore Riccardo Brachetti.